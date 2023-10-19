İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurup aynı anda 500 Filistinliyi şehit eden İsrail, uluslarası tepkiyi görünce kendini aklamak için dezenformasyona başvurdu. Mevcut görüntüleri manipüle edilecek şekilde kırpıp, ters çevirdi. Düşük çözünürlükte servis etti. Gelişme üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaştığı görüntülerin manipülasyon içerdiğini açıkladı.