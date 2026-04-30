Hasbi Dede davasında flaş karar: "Hapis cezası çıktı, indirim uygulanmadı"

Giresun'da kamuoyunun yakından takip ettiği taciz davasında karar çıktı. "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında hapis cezasına çarptırıldı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme indirim uygulamadı

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Hasbi Dede'nin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, takdiri indirim maddelerini uygulamazken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) talebini de reddetti. Ayrıca sanığın telefonundan atılan mesajları kendisinin yazdığını iddia eden kızı A.D. hakkında da "suç üstlenme" suçundan mahkumiyet kararı verildi.

Adalet yerini buldu

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan mağdur Tuana Elif Torun'un avukatı Sena Nur Sarıal, kararın emsal niteliği taşıdığını vurguladı. Avukat Sarıal, "Mahkeme suçu sabit gördü ve geri bırakma kararı vermedi. Müvekkilimiz için adalet yerini bulmuştur" dedi. Mağdurun okul arkadaşları ve yakınları, adliye bahçesinde Tuana'nın fotoğraflarıyla kararı bekleyerek aileye destek verdi. Olayla ilgili hukuki sürecin üst mahkemelerde devam etmesi bekleniyor.