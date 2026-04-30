Beştepe'deki dev zirve sona erdi! Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesi bitti

Siyaset gündeminin merakla beklediği Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve basına kapalı olarak yürütülen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Gündem: Yeni anayasa ve terörle mücadele

Görüşmede; TBMM gündemindeki yasal düzenlemeler, yeni anayasa süreci ve terörle mücadelede atılacak yeni adımların kapsamlı bir şekilde ele alındığı öğrenildi. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemdeki çalışma programı ve bölgesel gelişmelerin de masadaki önemli başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bilgilendirme yapılması bekleniyor

Kritik zirvenin tamamlanmasının ardından şubelerden ayrılan liderlerin görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı üzerinden yazılı bir açıklama yapılması veya bilgilendirme notu paylaşılması bekleniyor. Ankara kulisleri, bu görüşmeden çıkacak mesajların iç siyasetteki yansımalarına kilitlenmiş durumda.