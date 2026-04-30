Bakan Uraloğlu Çorum'da açılış yaptı: Yarım saatlik yol 15 dakikaya düştü!
Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki üç dev tünel sayesinde sürücüler konforlu ve güvenli bir yolculuğa kavuştu.
Türkiye'nin en tehlikeli geçişlerinden biri olarak bilinen güzergahta devrim niteliğinde bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Bölünmüş yol ve tünel konforunun birleştiği proje ile sürücülerin güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.
Seyahat süresi yarıya indi
Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki üç farklı tünelle geçilen Kırkdilim güzergahında büyük bir değişim yaşandığını belirtti. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren yolun tünellerle birlikte 15 dakikaya düştüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Kırkdilim Geçişi'ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilebilir hâle getirdik" dedi.