2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belli oldu

Büyükbaş ve Küçükbaş Fiyatları Belli Oldu

27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelindeki hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. 2026 yılı güncel rakamlarına göre büyükbaş kurbanlık fiyatları hayvanın kilosuna ve cinsine göre 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 17 bin TL'den başlayarak 23 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Diyanet Vekalet Bedellerini Duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna ilişkin 2026 yılı ücretlerini resmi olarak paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan açıklamada, bu yılki vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Bağış kanallarının vatandaşlara açıldığı bildirildi.

Pazarlarda Sıkı Pazarlıklar Başladı

Kurbanlık fiyatlarının netleşmesiyle birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki kurban satış noktalarında yoğunluk arttı. Geçen yıla oranla fiyatlarda yaşanan değişimler dikkat çekerken, üreticiler maliyet artışlarını gerekçe gösteriyor. Vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için pazarlarda sıkı pazarlıklar yürütüyor.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Diyanet takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı süreci Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Tatil süresiyle ilgili resmi kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.