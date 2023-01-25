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Habertürk'ün "Karne hediyesi et" algısına destek veren Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan özür diledi

Habertürk'ün "Karne hediyesi et" algısına destek veren Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan özür diledi
25.01.2023 14:19 - Son Güncelleme: 25.01.2023 14:19

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Habertürk'ün "Annem karne hediyesi et aldı" yalanıyla tezgahladığı haber A Haber'in aileyi bulmasıyla patladı. A Haber'in gerçeği ortaya çıkarmasının ardından gözler yalan haberin peşine takılarak algı peşinde koşanlara çevrilirken Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'dan flaş bir çıkış geldi. Daha önce söz konusu haber üzerinden A Haber'i hedef alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, A Haber ve Sabah grubundan özür diledi. Arslan, programında "Çok açıklıkla ifade edeyim A Haber’den de Sabah Gazetesi’nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz." dedi.

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