PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023, 16:59 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023, 17:05

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'den Türkçe dostluk mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Kore şehitlerini anımsatarak bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise açıklamasını Türkçe yaptı. Park Jin, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı. Güney Koreli Bakan, "Bizlerle omuz omuza vererek savaştınız" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Google medya kuruluşlarını sömürüyor!
29.07.2023Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile görüştü!
29.07.2023Cumartesi
İstanbul'daki Suriyeliler kayıtlı il uyarısı!
29.07.2023Cumartesi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü
29.07.2023Cumartesi
"Kazandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik
29.07.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Ceyda Düvenci Güvenli alan dedi o ismin omzunda paylaştı! 00:20
Ceyda Düvenci "Güvenli alan" dedi o ismin omzunda paylaştı!
29.07.2023Cumartesi
Ek MTV’yi ödemeyenler araçlarını satamayacak 02:11
Ek MTV'yi ödemeyenler araçlarını satamayacak
29.07.2023Cumartesi
SON DAKİKA I Mauro Icardi İstanbul’da! Galatasaray taraftarlarından Atatürk Havaalanında büyük karşılama 06:12
Mauro Icardi'yi binlerce taraftar karşıladı!
29.07.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Ali Baba Cem Evi’nde Muharrem ayı iftar programına katıldı! 00:33
Başkan Erdoğan iftar programına katıldı!
29.07.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA