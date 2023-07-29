Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Kore şehitlerini anımsatarak bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise açıklamasını Türkçe yaptı. Park Jin, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı. Güney Koreli Bakan, "Bizlerle omuz omuza vererek savaştınız" dedi.