Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan gözaltında

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıGüllü'nün ölümünde yeni gelişme: Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan gözaltındaGüllü'nün ölümünde yeni gelişme: Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan gözaltındaGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 08:59 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan gözaltına alınırken, “azmettirici mi?” sorusu gündeme geldi. Kervan’ın sildiği mesajın içeriği ise merak konusu oldu.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN