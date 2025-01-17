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Grönland kaça satılacak?
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Grönland kaça satılacak?

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 00:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 00:05

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland adasının ABD'nin kontrolüne girmesini istediğini ifade etmişti. Trump, ABD'de 2017-2021 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde de Grönland'ı satın almaya çalışmış ancak hem ada yönetimi hem de Kopenhag hükümeti, "Grönland satılık değil" mottosuyla teklifi geri çevirmişti. Peki, Trump Grönland'ı satın alabilir mi? Bir kıyı devleti genişletilmiş kıta sahanlığını nasıl talep eder ve kim belirler? İşte Trump'ın ABD kontrolüne girmesini istediği Grönland'ın önemi. Uzmanlar A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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