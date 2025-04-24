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Gözaltına alınan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları için tutuklama talebi
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Gözaltına alınan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları için tutuklama talebi

Giriş Tarihi: 24.04.2025 20:51:32

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu, "Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi ve tüm çalışanların ağız birliği yapması" için avukatların tayin edildiğini söyledi. Bu itiraf "Köstebek mi var?" sorusunu akıllara getirirken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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