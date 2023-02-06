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7.4'lük deprem 10 ilde etkili oldu! İşte deprem sonrası görüntüler...

7.4'lük deprem 10 ilde etkili oldu! İşte deprem sonrası görüntüler...
06.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 06.02.2023 12:20

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti. Erdoğan bölgedeki vali ve belediye başkanları ile görüştü. İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu ilan etti. Tüm spor müsabakaları iptal edilirken YÖK 10 ilde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

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