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7.7’lik deprem 10 ili vurdu! Başkan Erdoğan’dan kriz bölgesinde önemli açıklamalar

7.7’lik deprem 10 ili vurdu! Başkan Erdoğan’dan kriz bölgesinde önemli açıklamalar
06.02.2023 13:23 - Son Güncelleme: 06.02.2023 13:23

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Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan depremin kriz merkezi AFAD'da açıklamalarda bulundu. Depremde şu ana kadar 912 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyeti kesintisiz şekilde sürüyor. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür." dedi.

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