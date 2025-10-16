PODCAST CANLI YAYIN
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na hapis cezası!

İstanbul Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

