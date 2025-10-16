PODCAST
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na hapis cezası!
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 13:34
İstanbul Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
