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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:03 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:10

Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de!

Son dakika haberi! Gazze’de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak Türk heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye geçti. Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor. Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze’ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti. Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze’de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye’ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi. Detayları Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz aktardı...

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