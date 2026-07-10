Peter Pellegrini Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı böyle tanıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlere hediye ettiği yerli üretim MKE Gümüşay 357 Magnum tabancalar uluslararası basında ve liderlerin sosyal medya gündeminde yer almaya devam ediyor. Zirvenin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek üzere uçağa binen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, yolculuk esnasında kendisini takip eden basın mensuplarına MKE Gümüşay 357 Magnum tabancayı bizzat göstererek özelliklerini tanıttı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel