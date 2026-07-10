CANLI YAYIN
Geri
Peter Pellegrini Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı böyle tanıttı

Peter Pellegrini Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı böyle tanıttı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlere hediye ettiği yerli üretim MKE Gümüşay 357 Magnum tabancalar uluslararası basında ve liderlerin sosyal medya gündeminde yer almaya devam ediyor. Zirvenin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek üzere uçağa binen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, yolculuk esnasında kendisini takip eden basın mensuplarına MKE Gümüşay 357 Magnum tabancayı bizzat göstererek özelliklerini tanıttı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli anlar: Esra Erol'dan Dilara taklidi!
Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli anlar: Esra Erol'dan Dilara taklidi!
Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!
Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!
Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti
Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle