Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail masum sivilleri hedef alarak çocuklarında bulunduğu hastanede eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Bununla da kalmayan İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Gazze’den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, “Ben şu anda Gazze’deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.