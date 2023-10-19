SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 13:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 13:45

Gazzeli gazeteci A Haber'e konuştu: Sokaklarda ölüm ve kan var

Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail masum sivilleri hedef alarak çocuklarında bulunduğu hastanede eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Bununla da kalmayan İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Gazze’den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, “Ben şu anda Gazze’deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Gazze sınırında patlama sesleri! A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı
19.10.2023Perşembe
Katil İsrail Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenledi
19.10.2023Perşembe
İsrail kökenli Fransız yazar David Antonelli Gazze'deki sivillere kin ve nefret kustu
19.10.2023Perşembe
Katil İsrail, Gazze’deki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombaladı! Enkaz altındaki çocuklar böyle çıkarıldı
19.10.2023Perşembe
BMGK’nın geçici ateşkes taslağına ABD’den veto!
19.10.2023Perşembe
Bunlar da Var
ABD Büyükelçisi Taylor’ı BM’de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti 00:22
ABD'ye BM toplantısında soğuk duş!
19.10.2023Perşembe
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı! 01:57
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
19.10.2023Perşembe
ABD Başkanı Joe Biden İsrail savaş suçu işledi mi? sorusunu yanıtlayamadı! 00:12
ABD Başkanı Biden soruları yanıtsız bıraktı!
19.10.2023Perşembe
Refah Sınır Kapısı açılıyor: Gazze’ye insani yardım ulaşacak 09:10
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
19.10.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA