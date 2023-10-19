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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 14:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 14:09

İsrail Gazze’de 3 binayı vurdu! Saldırı sonrası yıkım görüntülendi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde vurduğu 3 bina enkaza dönüşürken saldırının ardından bölgede yaşanan yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze bombardımanı 13'üncü günde devam ediyor. Yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarına bir yenisini daha ekleyen İsrail, Al-Zahra şehrindeki 3 binayı vurdu. Bu sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Yaklaşık 120 kişinin yaşadığı ve saldırı sonrası yerle bir olan binalardan dumanların yükseldiği görülürken, bölge sakinleri binaların enkazlarında kurtarabildikleri eşyaları arıyor. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

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