Gaziantep'te CHP saldırısını AK Parti'liler A Haber'e konuştu

14 Mayıs seçimlerine günler kala sandıkta uğrayacağı hezimeti kabul edemeyen 7'li koalisyon, provokasyon ve saldırılarla seçmenleri hedef alıyor. Dün akşam saatlerinde Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup taş ve sopalarla AK Parti seçim standına saldırdı. CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. 4 AK Parti üyesinin yaralandığı dehşet anları kameraya yansıdı. İşte o anlar ve saldırıya uğrayan AK Parti'lilerin açıklamalar....