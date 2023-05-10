CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye seçime giden ülkede ‘’Demokrasi yok’’ yalanı

The Economist'in haberi sonrası birçok yabancı medya kuruluşu benzer haberlerle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ediyor. Son olarak küresel çetenin Almanya ayağı Deutsche Welle'e konuşan Kılıçdaroğlu,"Demokrasi talebi var toplumun. O nedenle demokrasiyi getirmek için kitleler birleşmiş vaziyette. Herkes farklılıklarını bir tarafa bıraktı ülkeye demokrasi ve özgürlükleri getireceğiz diye. Özellikle gençler bunu talep ediyorlar." sözleriyle ülkede de demokrasi olmadığı yalanını ortaya attı.