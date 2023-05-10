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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye konuştu! AB'nin her istediğinin uygulanacağını söyledi

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye konuştu! AB'nin her istediğinin uygulanacağını söyledi
10.05.2023 14:44 - Son Güncelleme: 10.05.2023 14:45

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The Economist'in haberi sonrası birçok yabancı medya kuruluşu benzer haberlerle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ediyor. Son olarak küresel çetenin Almanya ayağı Deutsche Welle'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" diyerek skandal açıklamalar yaptı. The Economist'in yazdığına paralel açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." ifadeleriyle sınırlar PKK'ya bırakılacağını, S-400 depoya kaldırılacağını adeta itiraf ederken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

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