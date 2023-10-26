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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 23:05 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 23:16

Gaziantep merkezli 4 ilde MİT destekli DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep’te merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik MİT destekli operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanırken 14 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gaziantep merkezli toplam 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 18 şüphelinin yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Baskın yapılan adreslerde para ve örgütsel materyal ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 9 bin 601 dolar, 210 Euro, 11 bin 450 TL para ile çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyale ele geçirildi.

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