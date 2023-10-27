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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 00:22 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 01:28

Filistin'e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid'den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz

17 Ekim günü İsrail güçlerinin Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Filistin asıllı model kardeşler Bella-Gigi Hadid'ten tepki gecikmemişti. Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail hükümetinin resmi sosyal medya hesabı, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Geçen hafta rahat uyudun mu" diyerek hedef gösterdi ve ardından Hadid ailesi, bu paylaşım sonrası ölüm tehditleri almaya başladığını açıklamıştı. Tüm bunlara rağmen Bella Hadid bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, 'Kalbim, hem ortaya çıktığını gördüğüm travmanın hem de Filistinli kanımdan gelen kuşaksal travmanın acısıyla kanıyor' ifadelerini kullandı.

İşte Bella Hadid'in o paylaşımı:

"Sessizliğim için beni bağışlayın. Dünyanın dikkatini onlarca yıldır masum canlara mal olan ve aileleri etkileyen bir duruma çeviren, son derece karmaşık ve korkunç geçen bu 2 hafta için henüz ideal kelimeleri bulamadım. Söylenecek çok şey var ama bugünlük kısa tutacağım.

Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum, telefon numaram sızdırılıyor ve ailem kendini tehlikede hissediyor. Ama artık susturulamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere Filistin halkı ve çocukları bizim sessizliğimizi kaldıramaz. Biz cesur değiliz onlar.

Kalbim, hem ortaya çıktığını gördüğüm travmanın hem de Filistinli kanımdan gelen kuşaksal travmanın acısıyla kanıyor. Gazze'deki hava saldırılarının sonuçlarını görünce, çocuklarını kaybeden tüm anneler ve yalnız ağlayan çocuklarla, bu dünyaya bir daha gelmeyecek kayıp babalar, kardeşler, amcalar, teyzeler, arkadaşlarla birlikte yas tutuyorum.

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