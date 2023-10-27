Filistin'e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid'den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz

İşte Bella Hadid'in o paylaşımı:

"Sessizliğim için beni bağışlayın. Dünyanın dikkatini onlarca yıldır masum canlara mal olan ve aileleri etkileyen bir duruma çeviren, son derece karmaşık ve korkunç geçen bu 2 hafta için henüz ideal kelimeleri bulamadım. Söylenecek çok şey var ama bugünlük kısa tutacağım.

Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum, telefon numaram sızdırılıyor ve ailem kendini tehlikede hissediyor. Ama artık susturulamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere Filistin halkı ve çocukları bizim sessizliğimizi kaldıramaz. Biz cesur değiliz onlar.

Kalbim, hem ortaya çıktığını gördüğüm travmanın hem de Filistinli kanımdan gelen kuşaksal travmanın acısıyla kanıyor. Gazze'deki hava saldırılarının sonuçlarını görünce, çocuklarını kaybeden tüm anneler ve yalnız ağlayan çocuklarla, bu dünyaya bir daha gelmeyecek kayıp babalar, kardeşler, amcalar, teyzeler, arkadaşlarla birlikte yas tutuyorum.