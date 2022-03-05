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Gazeteci Nihat Genç’ten 28 Şubat İttifakı ve destekçilerine sert tepki

Gazeteci Nihat Genç’ten 28 Şubat İttifakı ve destekçilerine sert tepki
05.03.2022 23:21

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Millet İttifakı'nın imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı tepkileri beraberinde getirdi. "Yarının Türkiyesi" sloganıyla tanıtılan 44 sayfalık metinde yer alan maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmazken söz konusu mutabakat birçok kesim tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Gazeteci Nihat Genç, 'Bu bildiri FETÖ bildirisidir. Cumhuriyet'i kuran parti ihanet belgesine imza atıyor" diyerek CHP'yi bombaladı. Halk TV, Sözcü, İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nu da hedef tahtasına koyan Nihat Genç, "O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedi" dedi. Genç, "Erdoğan gidecekmiş de Ahmet Davutoğlu gelecekmiş. Siz daha olayın farkında değilsiniz. Daha okuduğunuzu anlayamıyorsunuz. Bunlar Davutoğlu'na don lastiği oluyorlar" şeklinde konuştu.

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