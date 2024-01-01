6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen asrın felaketinin yıl dönümüne yaklaşırken Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Kuzey Anadolu fay hattı için uyardı. Arslan, "Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucu; Bingöl, Erzincan bölgesi doğu ucu şimdilik. Batı ucu ise Marmara ve Ege bölgesi diyebiliriz. Bu bölgede bir sıkışma yaşandığı bir gerçek ancak deprem her iki bölgede de illaki olacak. Bir bölgede deprem olduysa eğer aynı şiddette bir deprem daha olur. Ne zaman olur? Bunun zamanlamasını söylemek çok zor" dedi.