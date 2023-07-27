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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 12:31

Fondaş Ruşen Çakır'dan hem itiraf hem ikiyüzlülük!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminden hezimetle çıkan muhalefet her gün bir bombayla sallanıyor! Ekrem İmamoğlu "Zoom cuntası" ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye çalışırken Kılıçdaroğlu, Ekremci medyaya savaş açarak Halk TV 'ye para desteğini kesti. "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dedi. Muhalif medya karışırken ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır hem bir itirafta bulundu hem de ikiyüzlükük örneği sergiledi. Aldığı fonlara rağmen, "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" diyen Çakır daha sonra CHP'den para aldığını itiraf ederek, "CHP reklam bütçesinden bu 360 milyonun herhalde milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık. Başkaları daha fazla almış olabilirler." dedi.

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Fondaş Ruşen Çakır'dan hem itiraf hem ikiyüzlülük!
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