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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 11:09

İYİ Parti’de kavga! İhracı istenen Ethem Baykal’dan bomba itiraf: "Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi bir hezimet alan muhalefette sular durulmuyor. Seçim sonrası hedef tahtasına konulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içindeki muhalifleri temizlemek için bazı isimleri kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Bu isimlerden biri de 28 Mayıs günü Akşener’e istifa et diyen Ethem Baykal. Baykal, Akşener hakkındaki iddialarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Baykal, “Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var” ifadelerini kullanırken Akşener’in de dahil birçok kişiyi kelepçeli olarak göreceğimizi ima etti.

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İYİ Parti’de kavga! İhracı istenen Ethem Baykal’dan bomba itiraf: "Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var"
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