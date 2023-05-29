Fondaş Nevşin Mengü CHP'lilerin 'Suriyeli oy kullandı' yalanına açtı ağzını yumdu gözünü: Kaybetmeye devam edeceksiniz!

Milli irade sandıkta tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, muhalefete oy verenler tarafından ortaya atılan, "Milyonlarca Suriyeli oy kullandı" yalanına tepki gösterdi. "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor." diyen Mengü, "Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mengü seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında, "Adam kazandı, Şimdi muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor." paylaşımı yapmış ve muhalif seçmenlerin hedefi haline gelmişti.