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Fondaş Halk TV’de 6’lı masaya bombardıman: ''Erdoğan oylarını artıyor''

Fondaş Halk TV’de 6’lı masaya bombardıman: ''Erdoğan oylarını artıyor''
16.01.2023 09:55 - Son Güncelleme: 16.01.2023 09:55

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CHP'nin yayın organı Halk TV'de fondaşın yandaşın yüzünü düşüren bir çıkış geldi... 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'kukla cumhurbaşkanı ve kriz' itirafı CHP yandaşlarının tepkisini çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortağı Ahmet Davutoğlu'na destek çıktı. 6'lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil." dedi. Can Kakışım'ın itirafı programda bulunan diğer 6'lı masa yandaşlarının suratlarını düşürdü.

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