Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"

Bartın’daki maden kazasından sonra babası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.