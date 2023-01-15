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Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"

Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"
15.01.2023 23:44 - Son Güncelleme: 15.01.2023 23:44

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Bartın’daki maden kazasından sonra babası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.

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