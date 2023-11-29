Hamas ile soykırımcı İsrail arasında esir takası devam ederken terör devleti ile Hamas’ın esirlere yönelik tavrı arasındaki fark da dünyanın gözü önünde bir kez daha ortaya çıktı. Filistinli esirler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceleri anlatırken Tel Aviv yönetimi ise serbest bırakılan İsrailli esirlerin Gazze tünellerinde gördükleri iyi muamaleyi anlatmaması için kendi vatandaşlarını karantinaya alıyor. Öte yandan Serbest bırakılan Filistinli esirler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceyi tek tek anlattı. Filistinli bir kadın rehine, işgalci İsrail'in hapishanelerinde yemek, tuvalet, tıbbi yardım ve yatak olmadığını söyledi ve kadınların çırılçıplak soyulduğunu, bu şekilde arandığını ve dövüldüğünü söyledi.