Filistin bayrağını indirmediler
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 22:45
İsrail donanmasına ait gemilerin Sumud Filosu'ndaki bazı yelkenlilere yaklaştığı anlar görüntülendi. Aynı zamanda Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, abluka altına almasına rağmen Filistin bayrağını indirmedi.
