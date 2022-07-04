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FETÖ’nün sağlık üzerinden yeni kaos planı!

FETÖ’nün sağlık üzerinden yeni kaos planı!
04.07.2022 23:20

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Türkiye'de sağlık sistemini kilitlemek isteyen kirli odaklar, belirli olaylar üzerinden kendilerine rol devşirerek algı ve propaganda girişimlerine soyundu. Yeni bir kaos ortamı oluşturmak isteyen terör destekçisi Tabipler Birliği ve FETÖ yuvası sendikalar, sağlıkta şiddet olayını körükleyerek toplumun ve sağlık camiasının sinir uçlarını kaşımayı hedefledi. Sağlık sistemini kilitlemeye çalışan bu kumpaslarda ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aleni parmağı bir kez daha gözler önüne serildi. İşte son dönemde yaşananlarla doğru orantılı olarak sizler için derlediğimiz sağlık sistemini hedef alan kumpas girişimleri...

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