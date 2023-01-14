Haberler Güncel Videoları FETÖ'cü Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı 6'lı masanın kirli planı duyurdu: 9 bin kişilik liste hazır

FETÖ'cü Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı 6'lı masanın kirli planı duyurdu: 9 bin kişilik liste hazır

FETÖ'cü Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı 6'lı masanın kirli planı duyurdu: 9 bin kişilik liste hazır
14.01.2023 14:37 - Son Güncelleme: 14.01.2023 14:37

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:53
MSB: Teröristler kazdıkları...
Güncel 01:02
Mersin’e Şehit Ateşi Düştü!
Güncel 00:40
Müfteri Fincancı'nın yüzü...
Güncel 06:42
Ak Parti İstanbul İl Başkanı...
Güncel 03:45
'Sürdürülebilir Yüzyıl...
Güncel 00:24
Turkuvaz Medya'da...
Güncel 11:43
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi:...
Güncel 01:16
'İlk Evim İlk İş Yerim'...
Güncel 00:15
Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı...
Güncel 01:05
Bakan Adil Karaismailoğlu...
Güncel 04:16
6'lı masada "koltuk" kapmaca!
Güncel 00:27
İdlib'de kortutan deprem!

Seçimler öncesi 6 benzemez ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışırken, bir yandan da kirli pazarlıklar ortaya çıkıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve kabinede bakanlık bölüşümüyle ilgili ortaya döktüğü bilgiler, masanın ortakları ve fondaş medyayı öfkelendirirken, arka planda daha kirli planların yürütüldüğü ortaya çıktı. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven ile fondaş gazetecilerden Can Ataklı altılı masanın göreve gelir gelmez MİT, Bakanlıklar, emniyet müdürlüğü, valilikler, kaymakamlıklara kadar önceden fişledikleri binlerce bürokratı işinden ederek yerine kendi militanlarını atayacaklarını açıkladı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA