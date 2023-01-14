FETÖ'cü Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı 6'lı masanın kirli planı duyurdu: 9 bin kişilik liste hazır

Seçimler öncesi 6 benzemez ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışırken, bir yandan da kirli pazarlıklar ortaya çıkıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve kabinede bakanlık bölüşümüyle ilgili ortaya döktüğü bilgiler, masanın ortakları ve fondaş medyayı öfkelendirirken, arka planda daha kirli planların yürütüldüğü ortaya çıktı. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven ile fondaş gazetecilerden Can Ataklı altılı masanın göreve gelir gelmez MİT, Bakanlıklar, emniyet müdürlüğü, valilikler, kaymakamlıklara kadar önceden fişledikleri binlerce bürokratı işinden ederek yerine kendi militanlarını atayacaklarını açıkladı.