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Fatih’te halüsinasyon gören kişi kız arkadaşını rehin aldı
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Fatih’te halüsinasyon gören kişi kız arkadaşını rehin aldı

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 23:18

İstanbul Fatih’te bir restoranda, psikolojik rahatsızlıkları olan S.B.Ş. (21), ilaçlarını alamadığı için halüsinasyon görerek kız arkadaşı E.G.F.’yi (33) bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri, şahsı kısa sürede ikna ederek gözaltına aldı. Rehin alınan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, çiftin müşterek bir çocuklarının olduğu ve ülkeye turistik amaçla geldikleri belirlendi. Şüpheli hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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