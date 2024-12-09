SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 20:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşananlara ilişkin Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini belirterek "Baas diktatörlüğü tamamen çöktü. Suriye'de iç savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Esad arkasında 1 milyonun insanın katledildiği bir Suriye bırakarak kaçmıştır." dedi. Başkan Erdoğan, Suriye'de karanlık dönemin kapandığını vurgulayarak "Türkiye sınırlarının ötesinde yeni çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır" mesajını verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Görüşmeler başlıyor. Çalışanların beklentilerini gözeteceğiz" mesajını verirken üniversite öğrencilerine ilişkin kredi ve burs miktarındaki artışı da açıkladı.

SIRADAKİ VİDEO
Isparta helikopter kazası: Kayseri’ye şehit ateşi düştü! Tuğgeneral İsa Baydilli’nin acı haberi annesine ulaştırıldı!
09.12.2024Pazartesi
Bir şehit ateşi de Erzurum'a
09.12.2024Pazartesi
Şehidimizin dün doğum günüydü!
09.12.2024Pazartesi
Şanlıurfa’da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
09.12.2024Pazartesi
Isparta Helikopter Kazası: Kaza kırımdan saniyeler sonra ilk görüntüler! 6 şehit!
09.12.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı 01:43
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı
08.12.2024Pazar
Helikopter düştü! İlk görüntü! 00:20
Askeri helikopter düştü! İlk görüntü!
09.12.2024Pazartesi
Milyoner’de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı! 03:32
Milyoner'de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı!
09.12.2024Pazartesi
Isparta Helikopter Kazası: Kaza kırımdan saniyeler sonra ilk görüntüler! 6 şehit! 01:02
Kaza kırımdan saniyeler sonra ilk görüntüler!
09.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA