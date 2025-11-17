Otele giriş anları kamerada

İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Böcek ailesinin konakladıkları otele giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin zehirlenmeden saatler önce otele giriş yaptığı anlar görüntülerde yer aldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada süreç genişletildi. Midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi; 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Zehirlenme şüphesinin kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürerken, hem oteldeki koşullar hem de aile fertlerinin tükettikleri ürünler soruşturma kapsamında mercek altına alındı.