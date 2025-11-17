Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

Otomobil tırın altına girdi

Sinop'ta saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 40 yaşındaki Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girdi ve ağır hasar aldı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılan Engin Sipahi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özel eğitim öğretmeni olduğu öğrenildi

Sipahi'nin Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.