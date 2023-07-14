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Fatih Altaylı ve Eren Erdem birbirine girdi! Altaylı "bir kez gördüm" demişti, Erdem'den 'programlı' yanıt

Fatih Altaylı ve Eren Erdem birbirine girdi! Altaylı "bir kez gördüm" demişti, Erdem'den 'programlı' yanıt
14.07.2023 20:46 - Son Güncelleme: 14.07.2023 20:47

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28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de çarşı pazar karışırken Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' olarak tanımladığı yandaş medya aktörleri üst perdeden hem CHP'yi hem de Bay Bay Kemal'i hedef aldı. Bu durumun en somut örneklerinden biri de hüç şüphesiz Fatih Altaylı... Seçim sürecinde "siyaseti dizayn ettiklerini" beyan eden kadroda yer alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu parlatıp karşısındaki adayları yerden yere vuruyordu. Ancak aynı Altaylı seçim sonrası en büyük Kılıçdaroğlu düşmanı kesildi. Bununla da yetinmeyen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem'i "Şu koltuğa oturtmayacağım adam, kendisini bir kere gördüm hayatımda” sözleriyle hedef aldı. Erdem ise "Kendisini bir kez gördüm" diyen Altaylı'ya "Geçmişte programımı onurlandırmışlığı vardır" şeklinde videolu yanıt verdi.

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