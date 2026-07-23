Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:13

İstanbul Kağıthane'deki bir parkta 13 yaşındaki kızına tokat atıldığını öne süren anne ile bir kadın arasında çıkan tartışmaya eşler de dahil oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu ile bir kadın arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti ve "Kızıma sen mi vurdun?" diyerek tartışmaya başladı. İki kadın arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadınlar Tartıştı, Eşleri Birbirine Girdi

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Sözlü atışmanın şiddetlenmesi üzerine iki kadının eşi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre devam eden kavga, parkta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdirildi.

Şikayetçi Olmadılar

Olay anı, parktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan kişilerden birinin, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan parktan ayrıldığı belirlendi.