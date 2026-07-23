CANLI YAYIN
Geri
Kağıthane'de parkta 'kızıma tokat attın' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kağıthane'de parkta 'kızıma tokat attın' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kağıthane'de bir çocuk parkında başlayan "kızıma tokat attın" tartışmasının büyüyerek eşlerin tekme ve yumruklu kavgasına dönüştüğü o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Kağıthane'deki bir parkta 13 yaşındaki kızına tokat atıldığını öne süren anne ile bir kadın arasında çıkan tartışmaya eşler de dahil oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu ile bir kadın arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti ve "Kızıma sen mi vurdun?" diyerek tartışmaya başladı. İki kadın arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadınlar Tartıştı, Eşleri Birbirine Girdi

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Sözlü atışmanın şiddetlenmesi üzerine iki kadının eşi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre devam eden kavga, parkta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdirildi.

Şikayetçi Olmadılar

Olay anı, parktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan kişilerden birinin, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan parktan ayrıldığı belirlendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Ezel Akay gözaltında!
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Ezel Akay gözaltında!
Var Mısın Yok Musun'da horonlu kutlama: 5 TL'yi açtırınca stüdyoda coştu
Var Mısın Yok Musun'da horonlu kutlama: 5 TL'yi açtırınca stüdyoda coştu
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan kamyon 6 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan kamyon 6 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!
Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle