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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 23:32 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 23:48

A Haber olay yerinde! Köprüyü kapatan kişi böyle teslim oldu! İşte o anlar...

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Köprüde park edilmiş halde araç nedeniyle ekipler teyakkuza geçerken trafil çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklamasını yaptı. Köprüye bomba imha ekipleri sevk edildi, bir yandan da şahsı ikna çalışmalarına başlandı. Tam 1 saat 10 dakika süren panik anları sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köprüyü kapatan şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü ve ikna çalışmaları sonucu teslim alındığı bilgisini paylaştı.

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.




Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.


GEÇİŞE İZİN VERİLMEDİ

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.


VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi.




Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.




SMA YAZILI ARAÇ DETAYI

Köprüdeki 'SMA' yazılı araç dikkat çekti.



"ŞÜPHELİ TESLİM ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.




Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."




TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

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