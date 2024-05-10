Eurovision yarı finalinde nostalji rüzgarı esti. 2005 birincisi Helena Paparizou, 1999 birincisi Charlotte Perrelli ve 2003'te bizlere büyük gurur yaşatan Sertab Erener sahne aldı. Erener'in "Everyway That I Can" seslendirdiği anlarda Eurovision'ın politik yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. İlk önce LGBT dayatması yapıldı sonra Helena ve Charlotte'nin sahnesinde gösterilmeyen İsrail bayrakları Sertab Erener'in sahnesinde gösterildi. Böylelikle Eurovision'un yayıncı kuruluşu Avrupa Yayın Birliği aracılığıyla Türkiye'nin Filistin hassasiyeti hedef alındı.