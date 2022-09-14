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Esra Erol evden paylaştı! Eşi ve minik oğlunun akşam aktivitesi beğeni topladı!

Esra Erol evden paylaştı! Eşi ve minik oğlunun akşam aktivitesi beğeni topladı!
14.09.2022 00:18 - Son Güncelleme: 14.09.2022 00:45

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ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, özellikle sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erol, eşi Ali Özbir ve büyük oğlu İdris Ali Özbir'in ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Baba-oğlun akşam aktivitesi beğeni toplarken Esra Erol'un zevkle döşenmiş ev dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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