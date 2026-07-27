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Bakırköy'de trafik kazası: Refüje çarpan otomobil devrildi

Bakırköy'de trafik kazası: Refüje çarpan otomobil devrildi

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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobil refüje çarparak devrildi

İstanbul Bakırköy Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı ve yan yatarak devrildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde yeniden trafiğe açıldı

Kaza sebebiyle Ahmet Cevdet İkdam Caddesi güvenlik amacıyla polis ekiplerince bir süre araç geçişine kapatıldı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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