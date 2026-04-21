Eski Tunceli Valisi hakkında karar: 5 ayrı suçlamayla tutuklama talebi!

Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Dosyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde getirildiği Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Sonel, "tutuklama" istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

78 Soru, 21 Sayfalık İfade

Yaklaşık yarım saat süren adli işlemler sırasında Sonel'e tam 78 farklı soru yöneltildiği öğrenildi. Hazırlanan 21 sayfalık ifadede; suç delillerini gizleme, resmi belgeyi yok etme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi 5 ayrı ağır suçlama yer alıyor.