Eski Tunceli Valisi hakkında karar: 5 ayrı suçlamayla tutuklama talebi!

Eski Tunceli Valisi hakkında karar: 5 ayrı suçlamayla tutuklama talebi!

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku davasının en kritik ismi Tuncay Sonel, 78 soruluk ifadenin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık, Sonel'in 5 farklı maddeden tutuklanmasını talep etti.

Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Dosyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde getirildiği Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Sonel, "tutuklama" istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

78 Soru, 21 Sayfalık İfade

Yaklaşık yarım saat süren adli işlemler sırasında Sonel'e tam 78 farklı soru yöneltildiği öğrenildi. Hazırlanan 21 sayfalık ifadede; suç delillerini gizleme, resmi belgeyi yok etme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi 5 ayrı ağır suçlama yer alıyor.

Bunlar da Var

Son dakika: Pendik'te iş yerinde yangın
Son dakika: Pendik'te iş yerinde yangın
Adana’da motosiklet kazası: 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti
Adana’da motosiklet kazası: 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti
Canlı yayındaki kanlı infaz girişimi cezasız kalmadı! Şüpheli tutuklandı
Canlı yayındaki kanlı infaz girişimi cezasız kalmadı! Şüpheli tutuklandı
Çukurova'da Zeynep Su Acar'ın öldüğü motosiklet kazası kamerada
Çukurova'da Zeynep Su Acar'ın öldüğü motosiklet kazası kamerada

