İnegöl'de freni boşalan TIR virajda devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, freni patladığı iddia edilen kaynak suyu yüklü TIR, virajı alamayarak feci şekilde devrildi. Sürücünün kabinde sıkıştığı ve can pazarının yaşandığı kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yokuş Aşağı İnerken Freni Patladı

Kaza, İnegöl-Domaniç kara yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Domaniç istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Murat B. idaresindeki 16 BUT 870 plakalı kaynak suyu yüklü TIR'ın, yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre freni boşaldı. Hızla rampa aşağı giden dev araç, keskin virajda dengesini kaybederek yan yattı.

Kabinde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

TIR'ın devrilmesiyle birlikte tonlarca su şişesi yola saçılırken, sürücü Murat B. ezilen kabinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, zamana karşı yarışarak kabin camını kırıp yaralı şoförü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet Anları Araç Kamerasında

Öte yandan, kazanın şiddeti arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, freni tutmayan TIR'ın viraja kontrolsüz bir hızla girdiği ve saniyeler içinde yan yatarak sürüklendiği görülüyor. Jandarma ekipleri, kara yolunda ulaşımı aksatan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

