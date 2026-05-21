Milyonlarca vatandaşa tarihi müjde! Borç taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılıyor
AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Genel Kurul gündeminde görüşülmeye başlanan yeni yasa teklifiyle, vergi, SGK, trafik cezası ve GSS borcu bulunan milyonlarca vatandaş ile esnaf için kamuya olan borçların azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılarak iki katına yükseltiliyor; hiçbir teminat şartı aranmaksızın taksitlendirilebilecek borç üst sınırının 50 bin TL'den tam 1 milyon TL'ye çıkarıldığı devasa düzenlemede, borcunu yapılandıran vatandaşlar hakkındaki tüm icra takipleri de başvuru anında tamamen durduruluyor.
