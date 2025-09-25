Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı

Isparta'da direksiyon hâkimiyetini kaybederek işletmeye dalan ve genç kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arkasından motosikletiyle gelen başka bir sürücü ise olayı izlerken kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybedip refüje savruldu.

Otomobil sürücüsünün 2,29 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O.A. yönetimindeki 32 AK 753 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir işletmeye çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktadan kıl payı kurtuldu.

Seyir halindeyken kazayı izlerken kaza yaptı

Kazayı otomobilin arkasından motosikletiyle takip eden kadın sürücü de izlerken, refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirerek motosikletiyle birlikte refüje düştü. Çarpmanın ardından birkaç metre toprak zeminde sürüklenen kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü olay sonrası bulunduğu yerden kalkarak motosikletiyle birlikte bölgeden ayrılırken, o anlar çevredeki bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Sürücü alkollü çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. İşletmede maddi hasar oluşurken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.