Esad'ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri

Suriye'de Esad rejimi çöktü, başta Sednaya olmak üzere birçok hapishanede işkence ve ölümlerin yaşandığı ortaya çıktı. Suriye halkı zaferi kutlarken Türkiye'deki Rus-İran güdümlü yerli şebbihalar ise bu çöküşün yasını tutmaya başladı. İran'ın bölgedeki Şii yayılmacılığına dayanan politikalarını "vahdet" kisvesiyle örtbas etmeye kalkan bu kişiler, kamuoyunu yanıltmak adına "Direniş Ekseni" söylemi etrafında gerçeklerden çok uzak hikayeler uydurarak yıllarca Esad rejiminin propagandasını yaptı. Peki, kim bu etki ajanları? İşte isim isim Esad rejimini destekleyen Türkiye'deki Baas destekçileri.