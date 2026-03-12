Haberler Güncel Videoları Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 18:56

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem ilçe genelinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

