Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem ilçe genelinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

