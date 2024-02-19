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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 20:57 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 20:57

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında son durum! Bakan Yerlikaya’dan açıklama

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününe girdi. Bölgede 35 milyon metreküp toprak kaydı, hala kayma riski bulunuyor. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada işçilerin kaymadan hemen önce çektiği çatlak fotoğrafları delil olarak kabul edilirken tutuklanan sorumluların ifadeleri de ortaya çıktı. Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadığı ise ifadelerle aydınlandı. Öte yadan bölgedeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ikinci heyelan riskinin yoğun olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika Erzincan İliç'te yaşananlar...

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